RB Leipzig vor nächstem Rekord - Ziel: Sieg gegen Mainz

Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl will sich von der jüngsten Niederlage der Mainzer nicht in die Irre führen lassen. Foto: Hasan Bratic

Ein Remis würde RB Leipzig zur Einstellung eines weiteren Bundesliga-Rekords schon reichen, die Profis des Aufsteigers wollen aber mehr.

«Das Ziel für Sonntag ist ganz klar: Wir wollen die drei Punkte in Leipzig behalten», betonte Torwart Péter Gulácsi vor der Partie in der Red-Bull-Arena gegen den FSV Mainz 05. Von der üblen 1:6-Pleite der Rheinhessen in der Europa League wollen sich die Leipziger aber nicht in die Irre führen lassen.