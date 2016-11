HSV vs. Dortmund Aufstellung, Quoten und Wetten

Hamburger SV vs. Borussia Dortmund lautet das nächste Spiel des BVB in der Bundesliga. Die Quoten zu Hamburg gegen Dortmund sehen die Hausherren gegenüber den Schwarz-Gelben klar im Nachteil. Die Dortmunder wollen unbedingt wieder einen Dreier in der Liga einfahren, allerdings haben die Hamburger das gleiche Ziel, da es für den Dino ansonsten langsam richtig eng wird. Hamburger SV vs. Borussia Dortmund lautet das nächste Spiel des BVB in der Bundesliga. Die Quoten zu Hamburg gegen Dortmund sehen die Hausherren gegenüber den Schwarz-Gelben klar im Nachteil. Die Dortmunder wollen unbedingt wieder einen Dreier in der Liga einfahren, allerdings haben die Hamburger das gleiche Ziel, da es für den Dino ansonsten langsam richtig eng wird.

Die Dortmunder waren unter der Woche wieder in der Champions League aktiv und konnten hier gegen Sporting Lissabon mit einem 1:0 schon das Achtelfinale in trockene Tücher bringen, doch nun gilt es, auch in der Liga wieder die Kurve zu bekommen, nachdem man in den letzten Wochen zu viele Punkte liegen gelassen hat. Die Dortmunder wollten den Bayern in dieser Saison noch näher kommen, doch obwohl die Münchner schon unnatürliche viele Punkte hergeschenkt haben, konnten die Dortmunder die Gunst der Stunde nicht nutzen. Mit 15 Punkten liegt der BVB derzeit nur auf dem 6. Platz in der Tabelle und hat Klubs wie Köln, Leipzig oder Hoffenheim vor der Nase. Aus den letzten 8 Pflichtspielen gab es nur schlappe 2 Siege und das waren beide Male knappe Erfolge in der Königsklasse über Sporting Lissabon. Doch wann soll man einen Sieg in der Bundesliga einfahren wenn nicht gegen den Hamburger SV? Die Hanseaten sind auch in dieser Saison mal wieder mitten im Abstiegskampf vertreten und man hat nicht den Eindruck, als hätte der Trainerwechsel von Labbadia auf Gisdol schon einen großen Effekt gehabt. Zwar konnte man im Pokal gegen Halle endlich einmal wieder Tore erzielen (4:0) und einen Erfolg feiern, doch danach gab es in der Liga prompt wieder eine Klatsche (0:3 gegen Köln). Nach 9 Spielen hat man gerade einmal 2 Tore markiert und liegt mit genauso vielen Punkten auf dem letzten Platz. Gegen Dortmund muss also eigentlich schon fast ein Sieg eingefahren werden, wenn man nicht langsam aber sicher den Anschluss verlieren will, doch das ist natürlich leichter gesagt als getan, zumal die Profis aktuell nicht über das größte Selbstvertrauen verfügen dürften. Das rettende Ufer ist schon 5 Punkte entfernt und derzeit ist in Hamburg nicht an eine Siegesserie zu denken. Die Buchmacher gehen ebenfalls davon aus, dass die Dortmunder als Sieger vom Platz gehen werden.

Vorschau zur Aufstellung Hamburg - Dortmund

Voraussichtliche Startelf Hamburger SV - Borussia Dortmund

Hamburger SV (Trainer: Gisdol):

Adler - Diekmeier, Djourou, Spahic, Douglas Santos - G. Sakai, Jung - N. Müller, Kostic - Waldschmidt - Lasogga

Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Guerreiro - Weigl - Dembelé, Castro, M. Götze, Schürrle - Aubameyang

Anstoß am 05.11.16 um 15:30 Uhr (Volksparkstadion, Hamburg)

Bei den Dortmundern wird vor Keeper Roman Bürki eine Viererkette bestehend aus Piszczek, Sokratis, Ginter und Guerreiro agieren, obwohl viele den Portugiesen lieber in der Offensive sehen. Davor spielen Weigl und Castro auf der Doppelsechs. In der Offensive kommt Aubameyang nach seiner Suspendierung wieder zum Einsatz und wird dabei von Dembelé, Götze und Schürrle unterstützt. Bei den Hamburgern soll die Verteidigung rund um Keeper Adler sowie Diekmeier, Djourou, Spahic und Santos endlich die 0 halten. Dabei ist auch das Mittelfeld gefragt, das aus Sakai, Jung, Müller und Kostic bestehen wird. Das größte Problem in dieser Saison ist aber der schwache Angriff, in dem gegen Dortmund Waldschmidt und Lasogga die benötigten Treffer markieren sollen.

Quoten Hamburger SV vs. Borussia Dortmund

Quotenvergleich Hamburg - Dortmund: Anbieter Sieg Hamburg Remis Sieg Dortmund Bonus tipico 7,00 4,50 1,45 100 EUR bet365 8,00 4,25 1,45 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Dortmunder mit einer Wettquote von 1.45 klar in der Rolle des Favoriten, während der HSV trotz des Heimspiels mit einer Siegquote von 8.00 eher Außenseiterchancen hat. Ein Remis wäre wohl schon ein Teilerfolg für die Nordlichter und wird derzeit mit einer Quote von 4.50 gehandelt. Die genauen Quoten zu den Wettmöglichkeiten folgen nun.

