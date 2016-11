Bayern vs. Hoffenheim Aufstellung, Wetten und Wettquoten im Vorbericht

FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim lautet das Spitzenspiel das aktuellen Spieltags in der Bundesliga. Die Wetten zu Bayern gegen Hoffenheim sehen die Hausherren gegenüber den Kraichgauern klar im Vorteil. Die Hoffenheimer wollen ihre Serie nutzen und auch nach diesem Spiel ungeschlagen bleiben, während die Bayern wie gewohnt einfach nur den nächsten Sieg einfahren wollen um damit einen Konkurrenten weiter zu distanzieren. FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim lautet das Spitzenspiel das aktuellen Spieltags in der Bundesliga. Die Wetten zu Bayern gegen Hoffenheim sehen die Hausherren gegenüber den Kraichgauern klar im Vorteil. Die Hoffenheimer wollen ihre Serie nutzen und auch nach diesem Spiel ungeschlagen bleiben, während die Bayern wie gewohnt einfach nur den nächsten Sieg einfahren wollen um damit einen Konkurrenten weiter zu distanzieren.

Nach einer spannenden Woche in der Champions League geht es für die Bayern vor der Länderspielpause noch einmal in der Bundesliga zur Sache. Hier kommt es am Samstag zu einem Spitzenspiel gegen einen Verfolger, den man nach eigenen Aussagen nicht so ernst nimmt, wie beispielsweise den BVB. Es geht gegen die TSG 1899 Hoffenheim, die aktuell auf dem 3. Platz liegen und wie die Bayern und RB Leipzig in dieser Spielzeit noch ungeschlagen sind. Die Elf von Jung-Trainer Julian Nagelsmann ist zu Beginn mit 4 Unentschieden gestartet, konnte sich dann aber mit 5 Siegen in Folge bis auf einen Champions-League-Rang nach vorne katapultieren. Darunter waren mit Berlin, Leverkusen und Schalke durchaus auch schon größere Kaliber. Die einzige Niederlage der aktuellen Saison musste man in der Verlängerung im DFB-Pokal gegen die Kölner hinnehmen, doch bei dem aktuellen Stand in der Liga kann man diese Pleite im Kraichgau wohl gut verkraften. Nun will man den Bayern zumindest einen Punkt abjagen und wann wenn nicht in der aktuellen Form sollte dieses Vorhaben gelingen? Für die Hausherren zählt wie gewohnt nur der Heimdreier. Nach einer kurzen Schwächephase von 3 Spielen ohne Sieg konnte man sich zuletzt durch 5 Erfolge in Serie wieder rehabilitieren, doch diese Serie soll nun noch deutlich weiter ausgebaut werden. Das langfristige Ziel ist wohl das Triple, auch wenn in München niemand diese Aussage öffentlich tätigen würde. Bis zur Winterpause will man sich in erster Linie in der Liga weiter Luft verschaffen, damit man sich im neuen Jahr zum Ende der Saison hin vermehrt auf die wichtigen Spiele in der Königsklasse konzentrieren kann. Dort gab es unter der Woche einen knappen 2:1-Erfolg bei der PSV Eindhoven. Die Buchmacher gehen derweil wie gewohnt von einem klaren Sieg der Bayern aus.

Vorschau zur Aufstellung Bayern - Hoffenheim

Voraussichtliche Startelf FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim

FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer - Lahm, Hummels, J. Boateng, Alaba - Xabi Alonso - Kimmich, Vidal - T. Müller, Douglas Costa - Lewandowski Neuer - Lahm, Hummels, J. Boateng, Alaba - Xabi Alonso - Kimmich, Vidal - T. Müller, Douglas Costa - Lewandowski TSG 1899 Hoffenheim (Trainer: Nagelsmann):

Baumann - Süle, Vogt, B. Hübner - Kaderabek, Toljan - Rudy - Rupp, Demirbay - Wagner, Kramaric

Anstoß am 05.11.16 um 15:30 Uhr (Allianz-Arena, München)

Bei den Bayern wird wie gewohnt Neuer das Tor hüten, während die Viererkette vor ihm aus Lahm, Hummels, Boateng und Alaba bestehen wird. Alonso spielt neben Vidal und Kimmich im zentralen Mittelfeld und soll dabei Räume schaffen, die dann von der Offensive rund um Müller, Costa und Lewandowski genutzt werden sollen. Die TSG hofft auf einen möglichst guten Tag von Keeper Baumann, der dabei aber auch auf die Unterstützung seiner Abwehr angewiesen ist, die aus Süle, Vogt, Hübner, Kaderabek und Toljan bestehen wird. Mit Rupp und Demirbay hat man im Mittelfeld sehr ballsichere Kicker, die die Offensive bestehend aus Wagner und Kramaric mit Zuspielen in die Tiefe bedienen sollen.

Quoten FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim

Quotenvergleich Bayern - Hoffenheim: Anbieter Sieg Bayern Remis Sieg Hoffenheim Bonus tipico 1,18 8,00 13,00 100 EUR bet365 1,16 8,00 15,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Bayern mit einer Siegquote von gerade einmal 1.18 klar in der Favoritenrolle. Die Hoffenheimer sind trotz ihrer Form mit einer Quote von 15.00 der klare Underdog. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 8.00 gelistet. Die genauen Wettquoten gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.