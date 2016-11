HSV-Aufsichtsrat Gernandt stärkt Beiersdorfer den Rücken

HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer bekommt Rückendeckung vom Aufsichtsrat. Foto: Daniel Bockwoldt HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer bekommt Rückendeckung vom Aufsichtsrat. Foto: Daniel Bockwoldt

Der HSV-Aufsichtsratsvorsitzende Karl Gernandt hat Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer trotz seiner jüngsten Kritik an der Vereinsführung den Rücken gestärkt. «Es hat uns jetzt sehr heftig erwischt, aber es macht keinen Sinn, den Kapitän von Bord zu schmeißen, wenn die See rau ist», sagte Gernandt bei einer Buchpräsentation zum 80. Geburtstag von Fußball-Idol Uwe Seeler. «Wir sind definitiv nicht auf der Suche nach einem Vorstandsvorsitzenden. Einen Sportchef suchen wir dringend», ergänzte Gernandt. Das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga soll mit Nico-Jan Hoogma und Horst Heldt in Gesprächen sein.

Gernandt hatte erst zuletzt festgestellt, dass es beim HSV «sportlich und in der Führung nicht mehr so weiter» gehen könne. Beiersdorfer forderte vor dem Heimspiel des Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund Geschlossenheit im Verein. «Wir versuchen, alle Energie ins Team zu stecken. Es geht nur geschlossen», sagte er.

HSV Tickets bei Viagogo bestellen