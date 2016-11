Marschall traut Leipzig Wiederholung der FCK-Sensation zu

Olaf Marschall traut RB Leipzig viel zu. Foto: Hendrik Schmidt Olaf Marschall traut RB Leipzig viel zu. Foto: Hendrik Schmidt

Olaf Marschall traut RB Leipzig den Titel in der Fußball-Bundesliga und damit die Wiederholung seines Sensationserfolges mit dem 1. FC Kaiserslautern 1998 zu. Damals war der Torjäger mit den «Roten Teufeln» in der ersten Saison nach der Rückkehr in die Bundesliga zum Titel gestürmt. «Die werden natürlich auch wie wir damals von der Euphorie getragen, haben ja schon in der 2. Liga fast alles weg geschossen», sagte Marschall der «Bild»-Zeitung. Er sei eigentlich davon ausgegangen, dass keine Mannschaft in dieser Spielzeit dem FC Bayern München gefährlich werden könne. «Aber wenn ich sehe, wie diese unbedarften Jungs da herumrennen und Spaß haben - ja, der Titel ist durchaus vorstellbar.»

Die Leipziger belegen in ihrer Debütsaison im deutschen Oberhaus vor dem zehnten Spieltag den zweiten Tabellenplatz. Auf den führenden Titelverteidiger und Rekordmeister aus München hat die ebenfalls noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl zwei Punkte Rückstand. An diesem Sonntag empfängt RB den FSV Mainz 05 zum Heimspiel und kann mit dem zehnten Spiel in Serie zu Saisonbeginn einen Rekord des MSV Duisburg als bester Aufsteiger einstellen.

