Pizarro bedauert junge Spieler: «Konnten viel mehr machen»

Claudio Pizarro hat den zunehmenden öffentlichen Druck im Profifußball gerade auf junge Spieler bedauert.

«Wir konnten noch viel mehr Sachen machen, die nicht an die Öffentlichkeit kamen», sagte der 38-jährige Stürmer des SV Werder Bremen der Zeitschrift «Playboy». Heute müssten die jungen Profis mehr aufpassen, es bleibe weniger Raum für Blödsinn. Das sei zu seiner Anfangszeit in der Bundesliga anders gewesen, sagte Pizarro: «Wir waren auf Konzerten, in Bars, und manchmal gab es dazu auch Bier und Pizza.»