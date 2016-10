Leipziger Bernardo fällt mit Meniskusverletzung aus

RasenBallsport Leipzig muss mindestens sechs Wochen auf Verteidiger Bernardo verzichten. Der Brasilianer erlitt eine Meniskusverletzung im rechten Knie und musste operiert werden, wie der Club mitteilte.

Bernardo musste beim 2:0-Sieg in Darmstadt in der 70. Minute ausgewechselt werden. Er war erst am 28. August als Reaktion auf den verletzungsbedingten Ausfall von Lukas Klostermann von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt.