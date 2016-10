Augsburg vs. Bayern Aufstellung und Wetten im Derby

FC Augsburg vs. FC Bayern München lautet das nächste Spiel des Rekordmeisters in der Liga. Die Wetten zu Augsburg gegen Bayern sehen die Hausherren gegenüber den Fuggerstädtern klar im Vorteil. Nur wenige Tage nach dem direkten Duell im DFB-Pokal bekommen die Augsburger nun die Chance, gegen die Bayern zu überzeugen. Die Münchner wollen derweil an der Tabellenspitze ihren Vorsprung weiter ausbauen. FC Augsburg vs. FC Bayern München lautet das nächste Spiel des Rekordmeisters in der Liga. Die Wetten zu Augsburg gegen Bayern sehen die Hausherren gegenüber den Fuggerstädtern klar im Vorteil. Nur wenige Tage nach dem direkten Duell im DFB-Pokal bekommen die Augsburger nun die Chance, gegen die Bayern zu überzeugen. Die Münchner wollen derweil an der Tabellenspitze ihren Vorsprung weiter ausbauen.

Nur wenige Tage nach dem direkten Duell im DFB-Pokal treffen die Augsburger auch in der Bundesliga auf die Bayern. Sicherlich hätte man sich etwas Schöneres vorstellen können, als gleich zweimal in Folge auf den Rekordmeister zu treffen, zumal die Erfolgsaussichten hier nie besonders hoch, dafür die Anstrengung umso größer ist. Im Pokal blieb man beim 1:3 in München über weite Strecken chancenlos, doch in der Liga will man es nun besser machen und vor heimischer Kulisse zumindest einen Punkt holen. Beim Blick auf die Tabelle wäre dieser auch extrem wichtig. Zwar liegt man noch auf dem 12. Platz, doch 8 Punkte sind alles andere als ein sicheres Polster. Von den letzten 3 Ligaspielen konnte man keines gewinnen und vermutlich wird es auch nach diesem Spieltag dabei bleiben, doch die Fuggerstädter behalten wie gewohnt die Ruhe. Es ist fast schon Tradition in Augsburg, dass sie in der Rückrunde deutlich mehr Punkte holen als in der Hinserie, doch darauf will man sich nicht verlassen. Trainer Schuster wird aus der Pokalpartie seine Schlüsse ziehen und dann versuchen, seine Mannschaft für den kommenden Samstag besser einzustellen. Bei den Bayern ist die Stimmung derweil sehr gut. In der Liga sieht man trotz den anderen Konkurrenten im Nacken die Dortmunder als ersten Verfolger an, die aber zu diesem Zeitpunkt schon 6 Punkte Rückstand und an diesem Wochenende das schwere Derby gegen Schalke vor der Brust haben. Bestenfalls könnte der FCB dann schon 9 Zähler Vorsprung haben, doch dafür müsste man erst einmal den Dreier gegen Augsburg einfahren. Nach einer kurzen Schwächephase scheinen die Bayern mit 3 Siegen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt zu sein, was es nun beim FCA zu bestätigen gilt. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten jedenfalls wie gewohnt von einem Sieg der Bayern aus.

Vorschau zur Aufstellung Augsburg - Bayern

Voraussichtliche Startelf FC Augsburg - FC Bayern München

FC Augsburg (Trainer: Schuster):

Hitz - Verhaegh, Hinteregger, Janker, Stafylidis - Kohr, Baier - Koo, Halil Altintop, Schmid - Ji Hitz - Verhaegh, Hinteregger, Janker, Stafylidis - Kohr, Baier - Koo, Halil Altintop, Schmid - Ji FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer - Lahm, J. Boateng, Javi Martinez, Alaba - Xabi Alonso - Kimmich, Vidal - Robben, T. Müller - Lewandowski

Anstoß am 29.10.16 um 15:30 Uhr (WWK-Arena, Augsburg)

Bei den Bayern steht wie gewohnt Neuer zwischen den Pfosten. Davor bilden Lahm, Boateng, Martinez und Alaba die defensive Viererkette. Kimmich, Alonso und Vidal schmeißen zusammen das zentrale Mittelfeld, während die Offensive aus Robben, Müller und Lewandowski bestehen wird. Bei den Augsburgern wird Hitz im Kasten wie im Pokal einen arbeitsreichen Tage bekommen und auch die Viererkette rund um Verhaegh, Janker, Hinteregger und Stafylidis wird alles geben müssen, wenn man eine Chance auf etwas Zählbares haben will. Kohr und Baier spielen im Mittelfeld und sollen damit Räume für die Offensive schaffen, die aus Koo, Altintop, Schmid und Ji bestehen wird.

Quoten FC Augsburg vs. FC Bayern München

Quotenvergleich Augsburg - Bayern: Anbieter Sieg Augsburg Remis Sieg Bayern Bonus tipico 15,00 6,50 1,20 100 EUR bet365 17,00 7,00 1,18 100 EUR

Die Augsburger sind in den Augen der Buchmacher mit einer Quote von 17.00 der klare Außenseiter. Die Bayern sind wie gewohnt mit einer Siegquote von 1.20 in der Favoritenrolle. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 7.00 gelistet. Die exakten Quoten folgen jetzt.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.