Dortmund vs. Schalke Aufstellung, Quoten und Wetten zum Revierderby

Borussia Dortmund vs. FC Schalke 04 lautet das große Spitzenspiel an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Wetten zum Revierderby Dortmund gegen Schalke sehen die Hausherren gegenüber den Knappen im Vorteil. Neben dem großen Prestigegewinn wollen die Schalker ihre Serie fortsetzen, während die Dortmunder wieder in die Erfolgsspur zurückfinden müssen.

Kurz nach der zweiten Runde im DFB-Pokal steht für die Schalker und die Dortmunder schon wieder der nächste Kracher an, denn beide Erzfeinde treffen im Signal-Iduna-Park am Samstag direkt aufeinander. Auf die beiden Revierderbys freut sich ganz Deutschland und nun ist es soweit. Die Schalker haben einen katastrophalen Saisonstart hingelegt, konnten sich aber in den letzten Wochen rechtzeitig für das Derby wieder in Form bringen. Zwar hat man in der Liga noch immer nur enttäuschende 7 Punkte auf dem Konto, doch inklusive Pokal und Europa League konnten die Schalker aus den letzten 6 Spielen 5 Siege und ein Remis einfahren. Die Stimmung bei den Königsblauen stimmt wieder und könnte mit einem Sieg über Dortmund endgültig auf die positive Seite überschwappen. Zwar hat man wie gewohnt gewisse Ziele für die Saison ausgerufen, doch die Erfolge gegen Dortmund fungieren meist als eigenes Ziel, dass vor allem für die Fans von höchster Wichtigkeit ist. In der letzten Saison gelang den Knappen kein Sieg gegen den BVB, was sie nun bestenfalls im Signal-Iduna-Park egalisieren wollen. Da haben die Hausherren natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden, allerdings war die Elf von Trainer Thomas Tuchel in dieser Saison schon besser in Form. Auf die Bayern hat man bereits jetzt 6 Punkte Rückstand was daher kommt, dass man von den letzten 6 Spielen nur ein einziges gewinnen konnte und das war in der Champions League gegen Sporting Lissabon. Die Fans werden langsam ungeduldig, doch ein Dreier über den Erzfeind könnte die Wogen wieder glätten und ist abgesehen vom Prestige beim Blick auf die Tabelle ohnehin unabdingbar, wenn man nicht frühzeitig in der Saison komplett den Anschluss zum FCB verlieren will. Die Buchmacher gehen derweil davon aus, dass die Hausherren das Spiel gewinnen werden.

Vorschau zur Aufstellung Dortmund - Schalke

Voraussichtliche Startelf Borussia Dortmund - FC Schalke 04

Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Passlack - Weigl - Castro, M. Götze - Pulisic, Dembelé - Aubameyang

FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Geis, Bentaleb - Konoplyanka, Goretzka, Choupo-Moting - Huntelaar

Anstoß am 29.10.16 um 18:30 Uhr (Signal-Iduna-Park, Dortmund)

Bei den Dortmunder soll Bürki seinen Kasten möglichst sauber halten. Piszczek, Sokratis, Bartra und Passlack bilden wieder einmal die Viererkette, während Castro und Weigl das zentrale Mittelfeld übernehmen. Vorne hat man mit Götze, Pulisic, Dembelé und Aubameyang jede Menge Offensivpotenzial, das für einen Sieg über Schalke genügend soll. Bei den Knappen wird die Abwehr aus Keeper Fährmann und der Viererkette rund um Höwedes, Naldo, Nastasic und Baba bestehen wird. Geis und Bentaleb laufen auf der Doppelsechs auf, während Konoplyanka, Goretzka, Choupo-Moting und Huntelaar für die nötigen Auswärtstreffer sorgen sollen.

Quoten Borussia Dortmund vs. FC Schalke 04

Quotenvergleich Dortmund - Schalke: Anbieter Sieg Dortmund Remis Sieg Schalke Bonus tipico 1,55 4,30 5,50 100 EUR bet365 1,57 4,33 5,50 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Siegquote von 1.55 davon aus, dass die Dortmunder das Spiel gewinnen werden. Die Schalker sind mit einer Quote von 5.50 eher in der Rolle des Außenseiters. Ein Remis würde beiden nicht wirklich helfen, wird aber aktuell mit einer Quote von 4.30 gehandelt. Die genauen Quoten zum Revierderby gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.