Weltmeister Schürrle vor Comeback beim BVB

Weltmeister André Schürrle steht vor einem Comeback bei Borussia Dortmund. «Bei ihm sieht es aus, als ob die wenigen Trainingseinheiten reichen, um im Kader zu sein», sagte Fußball-Lehrer Thomas Tuchel vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr).

Der von einer Innenbanddehnung genesene Nationalspieler war erst am Donnerstag in das Mannschaftstraining zurückgekehrt. Sein vorerst letztes Spiel hatte Schürrle am 27. September in der Champions League gegen Real Madrid bestritten und dabei den Treffer zum 2:2-Endstand erzielt.