Ingolstadt-Kapitän Matip angeschlagen

Mainz/Ingolstadt (dpa) - Der FC Ingolstadt sorgt sich vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 um Kapitän Marvin Matip. Der Abwehrchef hatte beim Aus im DFB-Pokal in Frankfurt (1:4 n.E.) einen Schlag auf den Mittelfuß bekommen und musste danach mit dem Training aussetzen.

Das berichtete Trainer Markus Kauczinski einen Tag vor der Partie des neunten Spieltags in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auswärts beim Europa-League-Teilnehmer. Stürmer Dario Lezcano wird in Rheinhessen wie erwartet wegen einer Oberschenkelverhärtung fehlen. Ihn könnte Offensivakteur Lukas Hinterseer ersetzen, der nach einer Wadenverhärtung und einem Spiel Pause in das Team zurückkehrt.