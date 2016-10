Rotation rückwärts: Bayern wollen nachlegen

Thomas Müller warnt vor den Verfolgern in der Liga. Foto: Peter Kneffel Thomas Müller warnt vor den Verfolgern in der Liga. Foto: Peter Kneffel

Bis ins letzte Detail müssen Carlo Ancelotti und Dirk Schuster in der Spielvorbereitung diesmal nicht gehen. Nur 65 Stunden nach dem Achtelfinal-Einzug des FC Bayern im DFB-Pokal steht in der Fußball-Bundesliga das rasche Wiedersehen mit dem FC Augsburg an. «Wir haben die Mannschaft schon auf das Spiel zuvor vorbereitet», erklärte Bayern-Coach Ancelotti. Man werde in etwa die selbe Partie sehen, prognostizierte der Italiener vor dem Derby am Samstag (15.30 Uhr). «So kurze Zeit danach sind die Eindrücke relativ frisch, und ich hoffe, dass es den Spielern noch im Gedächtnis klebt, was wir nicht so gut gemacht haben und was wir besser machen müssen», sagte FCA-Trainer Schuster.

Diesmal wird allerdings in Augsburg und nicht in München gespielt - und Schuster muss sich trotz desselben Gegners auf einen anderen Gegner einstellen. Denn nach der großen Rotation im Pokal kündigte Ancelotti für die Bundesliga-Partie große Umstellungen an. «Die Spieler, die nicht gespielt haben, werden am Samstag spielen», sagte der 57-Jährige. Javi Martínez, David Alaba, Xabi Alonso, Arjen Robben, Arturo Vidal, Robert Lewandowski und Douglas Costa dürfen sich also auf einen Startelfeinsatz freuen.

Nahezu ungefährdet setzten sich die Bayern im Pokal durch, umso mehr sind die Schwaben bei der Chance zur Revanche motiviert. «Wir haben genau hingeschaut, wie Köln und Frankfurt den Bayern Paroli geboten und die Punkte mitgenommen haben. Unser Ziel ist am Samstag genau das selbe», sagte Schuster. «Die Hauptlehre aus dem Pokalspiel ist, dass wir die Fehler abstellen müssen. Jeder Fehler wird knallhart bestraft.» Manager Stefan Reuter haderte mit dem verhaltenen Auftritt in München: «Insgesamt haben ein Tick Zuversicht und Mumm gefehlt.»

Bei den Schwaben wird der vorsichtshalber im Pokal nicht eingesetzte Kapitän Paul Verhaegh in der Anfangsformation zurückerwartet, dagegen ist der Einsatz von Dominik Kohr wegen eines leichten Infekts fraglich. Bayern muss auf die verletzten Franck Ribéry und Rafinha verzichten, Kingsley Coman war angeschlagen. Ancelotti hat trotzdem noch eine sehr große Auswahl in seinem «tollen Kader». Und durch die Rückkehr von Holger Badstuber hat der Italiener im Luxus-Ensemble «einen weiteren Spieler». «Der Einsatz war kein Geschenk. Er ist in einer wirklich guten Verfassung im Moment», hob der Trainer hervor.

Nach seinem x-ten Comeback fühlt sich der 27-jährige Badstuber für einen weiteren Teileinsatz bereit. «Ich bin zwar drei Wochen im Mannschaftstraining, aber Spiele sind einfach etwas anderes», sagte der Nationalspieler, der vor über acht Monaten letztmals in der Bundesliga auflief.

Ancelotti muss die richtige Anfangsformation auswählen, die Spieler im Fall des Falles den passenden Elfmeterschützen auf dem Platz unter sich ausmachen. «Ich werde mich in Zukunft auf Fußball konzentrieren und die Kollegen die Elfmeter schießen lassen», versprach Thomas Müller nach seinem nächsten Fehlschuss vom Punkt. «Ich bin auch nur zufällig in die Rotation reingerutscht, weil Lewy, Arjen und Arturo nicht auf dem Platz gestanden sind.» Die dürften nun alle dabei sein.

Müller wartet noch auf sein erstes Liga-Saisontor, der offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung stehende Lewandowski ist ungewohnterweise seit fünf Spielen in der Bundesliga ohne Treffer. «Natürlich ist es für Stürmer wichtig, Tore zu schießen. Aber für mich ist es nur wichtig, wer ein Tor schießt», sagte Ancelotti und lobte die Leistungen seiner Offensivstars.

FC Bayern Tickets im Preisvergleich