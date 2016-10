Heimstarke Bremer warnen vor auswärtsschwachen Freiburgern

Bremen (dpa) - Werder Bremens Trainer Alexander Nouri hat vor dem Spiel gegen den auswärtsschwachen SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) gewarnt.

Während die Breisgauer im eigenen Stadion alle vier Partien für sich entscheiden konnten, holten sie in bislang vier Begegnungen in der Fremde keinen Punkt. «Sie spielen voller Leidenschaft und Begeisterung. Dazu hatten sie in Dortmund, Hertha BSC und Köln Gegner, bei denen man nicht so einfach gewinnt», sagte Nouri.