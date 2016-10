Aufsteiger Leipzig verlängert mit Klostermann

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit dem derzeit verletzten Abwehrspieler Lukas Klostermann vorzeitig um drei Jahre bis 30. Juni 2021 verlängert.

Der 20-Jährige kam im August 2014 vom VfL Bochum in die Messestadt und stieg mit den Sachsen in der Vorsaison in die Bundesliga auf.