Rummenigge kündigt Verhandlungen mit Robben und Co. an

Bayerns möchte gerne mit Arjen Robben (M.) verlängern.

Der FC Bayern München plant, schon bald erste personelle Weichen für die kommende Fußballsaison zu stellen. «Wir werden sicherlich in nicht allzu weiter Zukunft Gespräche führen», kündigte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge nach dem 2:0 des deutschen Rekordmeisters im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach an.

Zum 30. Juni 2017 laufen die Verträge der Routiniers Arjen Robben (32), Franck Ribéry (33), Xabi Alonso (34) und Rafinha (31) aus. Dem immer wieder von Verletzungen zurückgeworfenen Niederländer Robben bescheinigte Rummenigge aktuell wieder ein hohes Leistungsniveau.

Die Verhandlungen mit Robben und Co. würden aber sicherlich nicht in der Öffentlichkeit angekündigt, betonte Rummenigge am Wochenende. Der 61-Jährige will ähnlich vorgehen, wie es sein Kollege Hans-Joachim Watzke kürzlich beim Konkurrenten Borussia Dortmund ankündigte. «Wir werden nicht mit der Glocke läuten und sagen, es können alle an die Säbener kommen und zuhören», sagte Rummenigge.

