Schalke vs. Mainz Aufstellung, Quoten und Wetten zur Sonntagspartie

FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05 lautet das Spitzenspiel an diesem Sonntag in der Bundesliga. Die Quoten zu Schalke gegen Mainz sehen die Hausherren gegenüber den 05ern im Vorteil. Die Mainzer wollen ihren Platz im oberen Tabellendritte festigen, während die Schalker dringend einen Dreier brauchen, um sich aus dem Tabellenkeller zu verabschieden.

Auch am Sonntag rollt der Ball in der Liga. Die Schalker haben mal wieder ein Heimspiel vor der Brust und wollen gegen die Mainzer unbedingt den so dringend benötigten Dreier einfahren. Nach 7 Spieltagen befinden sich die Knappen noch immer im Abstiegskampf, obwohl man als Saisonziel eigentlich die Champions League ausgerufen hatte. Das ist natürlich noch nicht gelaufen, doch wenn man noch in die oberen Regionen vorstoßen will, muss man langsam eine Serie starten. Immerhin in der Europa League läuft es in diesen Tagen rund. In der Gruppenphase steht man schon mit einem Bein in der nächsten Runde, nachdem die ersten 3 Spiele gewonnen werden konnten. Wenn die Königsblauen am Ende hier den Titel holen, würden sich die Fans wohl auch nicht beschweren, wenn man in dieser Saison nicht das internationale Geschäft erreichen würde. Gegen die Mainzer soll nun trotzdem der zweite Heimsieg in Folge kommen, doch da haben die Mainzer auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die 05er sind in dieser Saison ebenfalls international aktiv und konnten unter der Woche ein 1:1 Remis gegen Anderlecht holen. In der Liga ist man mit 11 Punkten ordentlich aus den Startlöchern gekommen, doch mit einem Sieg auf Schalke könnte man den eigenen Platz im oberen Tabellendrittel langfristig festigen. Unter anderem wird es auch ein Wiedersehen mit Johannes Geis geben, der seine Hochzeit bei den Mainzern hatte, seit seinem Wechsel zu den Schalkern aber mit seinen Leistungen etwas auf der Strecke geblieben ist. Die Buchmacher gehen derweil mit ihren Quoten eher von einem Heimsieg der Knappen aus.

Vorschau zur Aufstellung Schalke - Mainz

Voraussichtliche Startelf FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05

FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Bentaleb, Geis - Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting - Huntelaar Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Bentaleb, Geis - Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting - Huntelaar 1. FSV Mainz 05 (Trainer: Schmidt):

Lössl - Donati, Bell, Balogun, Brosinski - F. Frei, Gbamin - Öztunali, Malli, De Blasis - Cordoba

Anstoß am 23.10.16 um 17:30 Uhr (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

Bei den Schalkern steht Fährmann zwischen den Pfosten. Davor bilden Höwedes, Naldo, Nastasic und Baba die defensive Viererkette. Auf der Sechs kommen Geis und Bentaleb zum Einsatz, während die Offensive aus Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting und Huntelaar bestehen wird. Die Mainzer hoffen, dass Lössl seinen Kasten sauber hält und ihn die Abwehr rund um Donati, Bell, Balogun und Brosinski dabei tatkräftig unterstützt. Frei und Gbamin spielen im zentralen Mittelfeld und sollen damit Räume für die Offensive schaffen, die aus Malli, Öztunali, De Blasis und Cordoba bestehen wird.

Quoten FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05

Quotenvergleich Schalke - Mainz: Anbieter Sieg Schalke Remis Sieg Mainz Bonus tipico 1,95 3,60 3,80 100 EUR bet365 1,95 3,60 3,80 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Schalker mit einer Siegquote von 1.95 in der Rolle des Favoriten. Die Mainzer sind mit einer Quote von 3.80 eher in der Rolle des Underdogs. Ein Unentschieden wird derzeit mit einer Wettquote von 3.60 gehandelt. Die genauen Zahlen folgen nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.