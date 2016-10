Schalke 04 im «Aufholmodus» - Mainz trifft auf Ex-Manager

Der FC Schalke 04 will in einer für Manager Christian Heidel besonderen Partie seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga fortsetzen.

Nach seinem Wechsel zum Revierclub trifft Heidel mit den Schalkern am Sonntag (17.30 Uhr) erstmals auf seinen Ex-Club FSV Mainz 05. «Ich bin mal gespannt, wie es sein wird», sagte der 53-Jährige, der viele Jahre erfolgreich für die Rheinhessen gearbeitet hatte.