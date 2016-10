Bayern vs. Gladbach Wettquoten, Wetten und Aufstellung

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach lautet das Spitzenspiel des 8. Spieltags in der Bundesliga. Die Quoten zu Bayern gegen Gladbach sehen die Hausherren gegenüber den Fohlen klar im Vorteil. Für die Gladbacher gilt es, ihre Auswärtsschwäche zu besiegen, während die Bayern in der Liga in die Erfolgsspur zurückfinden wollen. FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach lautet das Spitzenspiel des 8. Spieltags in der Bundesliga. Die Quoten zu Bayern gegen Gladbach sehen die Hausherren gegenüber den Fohlen klar im Vorteil. Für die Gladbacher gilt es, ihre Auswärtsschwäche zu besiegen, während die Bayern in der Liga in die Erfolgsspur zurückfinden wollen.

Die Gladbacher sind unter Zugzwang. Unter der Woche konnte man in der Königsklasse endlich den ersten Dreier einfahren und wahrte damit die Chance auf den 3. Platz und die Europa League, doch in der Liga muss es langsam auch wieder besser laufen, wenn man sich wieder für die Champions League qualifizieren will. Die Fohlen liegen aktuell mit 11 Punkten nur im Mittelfeld der Tabelle, was man an der Auswärtsschwäche festmachen kann. Auf des Gegners Platz gab es bisher nur einen mageren Punkt gegen Leipzig, ansonsten stand die Elf von Trainer Andre Schubert immer mit leeren Händen da. Am letzten Wochenende wollte es dann auch zuhause nicht klappen, denn gegen die Hamburger hatte man unzählige Torchancen, kam am Ende aber nicht über ein 0:0 hinaus. Jetzt geht es zum Auswärtsspiel zu den Bayern. Hier kann man natürlich nicht mit einem Dreier rechnen, doch zumindest einen Punkt wollen die Gladbacher aus München entführen. Die Bayern hingegen wollen dringend wieder siegen, nachdem man zuletzt völlig untypisch gleich zwei Remis in Folge hinnehmen musste. Im Hinblick auf die Verfolger wird es langsam etwas enger, auch wenn man die Dortmunder schon auf 4 Punkte distanzieren konnte. Unter der Woche gab es in der Champions League einen ungefährdeten Sieg über die PSV Eindhoven, doch davon kann man sich am Ende des Tages nicht viel kaufen, wenn man gegen die Gladbacher wieder nicht erfolgreich ist. Vor allem der Stimmung beim Rekordmeister würde es gut tun, wenn man gegen die Gäste nichts anbrennen lässt. Der Klassiker wird wohl dennoch eine spannende Partie, auch wenn die Quoten der Buchmacher einen klaren Heimsieg erwarten lassen.

Vorschau zur Aufstellung Bayern - Gladbach

Voraussichtliche Startelf FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer - Lahm, Javi Martinez, Hummels, Juan Bernat - Vidal - Kimmich, Thiago - Robben, Douglas Costa - Lewandowski

Borussia Mönchengladbach (Trainer: Schubert):

Sommer - Korb, Vestergaard, Elvedi, Wendt - Strobl, Kramer - Traoré, Stindl, Hofmann - Hahn

Anstoß am 22.10.16 um 18:30 Uhr (Allianz-Arena, München)

Bei den Hausherren steht wie gewohnt Neuer zwischen den Pfosten. Die Viererkette wird aus Lahm, Martinez, Hummels und Bernat bestehen. Kimmich wird im Mittelfeld neben Vidal und Thiago agieren, während die Offensive rund um Robben. Douglas Costa und Lewandowski möglichst viele Treffer markieren soll. Verhindern will das in erster Linie die Gladbacher Hintermannschaft, die aus Keeper Sommer, Korb, Vestergaard, Elvedi und Wendt bestehen wird. Strobl und Kramer bilden das defensive Mittelfeld und schaffen damit Räume für die Offensive, die aus Traoré, Stindl, Hofmann und Stoßstürmer Hahn bestehen wird.

Quoten FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach

Quotenvergleich Bayern - Gladbach: Anbieter Sieg Bayern Remis Sieg Gladbach Bonus tipico 1,17 7,50 15,00 100 EUR bet365 1,20 7,50 12,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Bayern mit einer Wettquote von 1.17 klar in der Favoritenrolle. Die Gladbacher sind mit einer Quote von 15.00 der klare Außenseiter und selbst ein Remis ist mit einer Quote von 7.50 eher unwahrscheinlich. Die genauen Tippquoten gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.