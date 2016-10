Ingolstadt vs. Dortmund Quoten, Wetten und Aufstellung

FC Ingolstadt vs. Borussia Dortmund lautet das nächste Spiel des BVB in der Bundesliga. Die Wettquoten zu Ingolstadt gegen Gladbach sehen die Gäste gegenüber den Hausherren im Vorteil. Der FCI braucht im Abstiegskampf dringend den ersten Saisonsieg. Die Dortmunder hingegen müssen dreifach punkten, um den Anschluss an die Bayern nicht schon frühzeitig zu verlieren. FC Ingolstadt vs. Borussia Dortmund lautet das nächste Spiel des BVB in der Bundesliga. Die Wettquoten zu Ingolstadt gegen Gladbach sehen die Gäste gegenüber den Hausherren im Vorteil. Der FCI braucht im Abstiegskampf dringend den ersten Saisonsieg. Die Dortmunder hingegen müssen dreifach punkten, um den Anschluss an die Bayern nicht schon frühzeitig zu verlieren.

Am 8. Spieltag der Bundesliga kommt es am Samstag zu einem extrem wichtigen Spiel. Die Hausherren aus Ingolstadt bekommen es mit den Dortmundern zu tun. Der FCI befindet sich schon jetzt mitten im Abstiegskampf. Oft sind die Leistungen recht ordentlich, doch am Ende verpasst man es, sich entscheidend zu belohnen und die nötigen Punkte einzufahren. Das zeigt sich relativ schnell bei einem Blick auf die Tabelle, denn der FCI hat nach 7 Spielen nur einen mageren Punkt auf dem Konto, was gleichbedeutend mit der roten Laterne und dem letzten Tabellenplatz ist. Am ersten Spieltag gab es gegen den HSV ein Unentschieden, mit dem man gut leben konnte, doch danach folgten ausschließlich Niederlagen, was man in erster Linie an der schwachen Offensive festmachen kann, die bisher erst 4 Treffer zustande gebracht hat. Wenn man in der nächsten Saison nicht wieder den Gang in die 2. Liga antreten will, dann müssen schnell Ergebnisse folgen und was wäre eine bessere Trendwende als ein Sieg gegen den BVB? Da haben die Gäste natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Eigentlich wollten die Dortmunder möglichst lange mit den Bayern mithalten, doch dann verpasste man es, bei den zwei Remis des Rekordmeisters entscheidenden Boden gutzumachen. Es gab eine Niederlage gegen Leverkusen und nur eine Punkteteilung gegen Berlin, sodass man sich derzeit nur auf dem 5. Platz befindet und schon 4 Punkte Rückstand auf die Bayern hat. Unter der Woche gab es dann in der Champions League einen hart erkämpften 2:1-Erfolg über Sporting Lissabon, doch nun gilt es, diesen Sieg auch in der Liga zu bestätigen. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten jedenfalls davon aus, dass der BVB den Auswärtsdreier einfahren wird.

Nyland - Levels, M. Matip, Tisserand, Suttner - Roger - P. Groß, Cohen - Leckie, Hinterseer - Lezcano Nyland - Levels, M. Matip, Tisserand, Suttner - Roger - P. Groß, Cohen - Leckie, Hinterseer - Lezcano Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Passlack - Weigl - Pulisic, M. Götze, Sahin, Dembelé - Aubameyang

Anstoß am 22.10.16 um 15:30 Uhr (Audi-Sportpark, Ingolstadt)

Bei den Dortmundern steht Bürki zwischen den Pfosten. Piszczek, Sokratis, Bartra und Passlack bilden die defensive Viererkette. Davor spielen Weigl und Sahin das defensive Mittelfeld. Die Offensive wird aus Götze, Pulisic und Dembelé bestehen, während an vorderster Front wie gewohnt Aubameyang die Treffer markieren soll. Bei den Ingolstädtern soll Nyland im Kasten möglichst bei seiner weißen Weste bleiben. Dabei helfen ihm unter anderem die Verteidiger Levels, Matip, Tisserand und Suttner. Roger und Groß agieren auf der Doppelsechs, während weiter vorne Cohen, Leckie, Hinterseer und Lezcano für gefährliche Konter sorgen sollen.

Quoten FC Ingolstadt vs. Borussia Dortmund

Quotenvergleich Ingolstadt - Gladbach: Anbieter Sieg Ingolstadt Remis Sieg Gladbach Bonus tipico 5,50 4,10 1,60 100 EUR bet365 6,00 4,00 1,57 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Dortmunder mit einer Siegquote von 1.60 klar in der Favoritenrolle. Die Hausherren wären trotz des Heimspiels bei einer Wettqquote von bis zu 6.00, wohl schon mit einem Unentschieden zufrieden, welches derzeit mit einer Quote von 4.10 gelistet wird. Die exakten Quoten folgen nun.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.