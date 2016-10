Ancelotti warnt vor Gladbach

Der FC Bayern will nach dem starken Auftritt in der Champions League jetzt auch wieder in der Bundesliga siegen. «Die Spieler haben verstanden, wie sie sich verhalten müssen», sagte Trainer Carlo Ancelotti in München.

Nach einem 1:1 gegen Köln und einem 2:2 in Frankfurt soll am Samstag (18.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga gegen den ungeliebten Bayern-Gegner Borussia Mönchengladbach wieder ein Dreier her.