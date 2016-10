HSV strebt gegen Eintracht Frankfurt ersten Saisonsieg an

Der Hamburger SV strebt in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr) seinen ersten Saisonsieg an.

Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt setzt der neue HSV-Trainer Markus Gisdol verstärkt auf die Offensive, damit der seit 482 Minuten torlose Tabellenvorletzte wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt und die Abstiegsränge verlässt. Allerdings sind die vom früheren HSV-Profi Niko Kovac trainierten Hessen wesentlich besser als der Nordclub in die Saison gestartet. Die Eintracht holte elf Punkte aus den ersten sieben Spielen und damit neun Zähler mehr als der HSV, der zudem seit acht Partien gegen Frankfurt sieglos ist.