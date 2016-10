FC Augsburg hofft auf Rückkehr von Torjäger Finnbogason

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hofft beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg auf eine Rückkehr des zuletzt verletzten Torjägers Alfred Finnbogason. Der Nationalspieler aus Island fehlte beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 wegen Adduktorenproblemen.

«Ich bin zuversichtlich, dass Alfred uns am Samstag wieder zur Verfügung stehen wird. Er hat in dieser Woche wieder locker trainiert. Jetzt werden wir die Intensität etwas steigern und hoffen, dass sein Körper keine Reaktion zeigt, so dass er im Kader stehen kann», sagte Trainer Dirk Schuster in Augsburg. Der Einsatz von Paul Verhaegh, der über muskuläre Probleme klagte, sollte beim Tabellenzwölften ebenfalls möglich sein.