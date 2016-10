Kauczinski und Ingolstadt unter Druck

Trainer Markus Kauczinski will mit dem FC Ingolstadt unbedingt aus dem Tabellenkeller raus. Foto: Armin Weigel

Markus Kauczinski muss als Trainer von Bundesliga-Schlusslicht FC Ingolstadt schnellstmöglich Erfolge vorweisen.

«Das sind jetzt die Wochen der Wahrheit. Ich sehe es als Wertschätzung meiner Arbeit, dass ich noch hier bin», sagte der 46-Jährige am Donnerstag in Ingolstadt. «Andere Leute an anderer Stelle sind schon weg. Ich weiß es zu schätzen, dass der Verein Geduld hat.»