Nagelsmann dämpft Erwartungen bei Hoffenheim

Trainer Julian Nagelsmann ist nach dem gelungenen Saisonstart von 1899 Hoffenheim bemüht, die Erwartungen zu dämpfen.

«Wir versuchen, unser Spiel zu gewinnen, logisch. Aber am siebten Spieltag ist die Tabelle nicht so aussagekräftig», sagte der 29-Jährige vor der Partie des noch ungeschlagenen Tabellensechsten in Leverkusen.