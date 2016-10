Bayern-Ersatzkeeper Starke für ein Spiel gesperrt

Ersatztorwart Tom Starke vom FC Bayern München ist für ein Spiel gesperrt worden, weil er sich in der Bundesliga-Partie in Frankfurt mit mehreren Eintracht-Spielern angelegt hatte.

Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main. Starke war in der Begegnung am Samstag (2:2) nach einer Rudelbildung in der Nähe der Münchner Ersatzbank von Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) aus dem Innenraum verwiesen worden.