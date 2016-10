Gladbach vorerst ohne Christensen

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Innenverteidiger Andreas Christensen verzichten.

Der Däne zog sich im Spiel gegen den Hamburger SV eine Verletzung in der Gesäßmuskulatur zu und steht für die Champions-League-Partie bei Celtic Glasgow am Mittwoch nicht zur Verfügung, wie der Club mitteilte. Wie lange Christensen fehlt, ist noch unklar. Die zuletzt angeschlagenen Thorgan Hazard (Knie) und Raffael (Muskelfaserriss) haben bislang nur individuell trainiert. Auch ihr Einsatz in Glasgow ist noch nicht geklärt.