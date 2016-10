Werders Gnabry erleidet Wirbelprellung

Bremen (dpa) - U21-Nationalspieler Serge Gnabry hat beim 2:1 (1:1) von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend eine Wirbelprellung erlitten.

Ob der 21 Jahre alte Offensivspieler für Bremens nächstes Fußball-Bundesligaspiel in Leipzig ausfällt, ist noch unklar. «Ich will da gar nicht spekulieren, weil ich die Verletzung auch nicht kenne», sagte Werder-Coach Alexander Nouri nach dem Sieg. Gnabry, der mit dem deutschen Olympiateam in Rio de Janeiro Silber gewonnen hatte, war bereits in der ersten Halbzeit beim Stand von 1:1 ausgewechselt worden.