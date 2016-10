Rummenigge kritisiert Bayern-Profis nach Remis

Nach dem Remis gegen Eintracht Frankfurt wurden die Bayern-Spieler von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kritisiert. Foto: Arne Dedert Nach dem Remis gegen Eintracht Frankfurt wurden die Bayern-Spieler von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kritisiert. Foto: Arne Dedert

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat die Leistung des FC Bayern München beim 2:2 (1:1)-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt mit deutlichen Worten kritisiert. «So, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war das nicht Bayern München», sagte der 61-Jährige am Samstag nach diesem Bundesliga-Spiel. Seine Mannschaft müsse «mit einer anderen Einstellung auf den Platz gehen. Die hat in der ersten Halbzeit nicht gestimmt.»

Der deutsche Meister führt die Tabelle der Fußball-Bundesliga noch immer mit zwei Punkten Vorsprung an. In den vergangenen drei Spielen in der Bundesliga und in der Champions League blieben die Bayern jedoch ohne Sieg. Am Mittwoch geht es im internationalen Wettbewerb mit einem Heimspiel gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven weiter. «Wir müssen schnell eine andere Gangart zeigen, schon am Mittwoch. Sonst haben wir ein Problem», sagte Rummenigge.

Trainer Carlo Ancelotti teilte die Kritik seines Vorstandschefs. «Wir haben nicht gut gespielt und wir haben keine gute Einstellung gezeigt», sagte auch der Italiener nach dem Spiel in Frankfurt.

