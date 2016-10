Kapitän Schmelzer fehlt dem BVB zwei Wochen

Dortmund (dpa)- Borussia Dortmund muss voraussichtlich in den kommenden vier Pflichtspielen auf Kapitän Marcel Schmelzer verzichten.

Der Außenverteidiger hat sich im Spiel gegen Hertha BSC (1:1) einen Faserriss in den Adduktoren zugezogen und «muss 14 Tage pausieren», wie der Verein via Twitter mitteilte. In den kommenden zwei Wochen stehen für den BVB in der Bundesliga, der Champions League sowie dem DFB-Pokal vier Partien auf dem Programm - darunter das Derby gegen den FC Schalke 04 am 29. Oktober.