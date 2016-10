Gladbach vs. HSV Wettquoten, Aufstellung und Wetten

Borussia Mönchengladbach vs. Hamburger SV lautet das heutige Spiel der Fohlen in der Liga gegen das aktuelle Schlußlicht der Liga. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass Gladbach bei den Quoten zum Spiel deutlich favorisiert ist. Borussia Mönchengladbach vs. Hamburger SV lautet das heutige Spiel der Fohlen in der Liga gegen das aktuelle Schlußlicht der Liga. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass Gladbach bei den Quoten zum Spiel deutlich favorisiert ist.

Endlich rollt der Ball auch in der Bundesliga wieder. Die Länderspielpause gefällt nur den wenigsten Fans und so können nun alle wieder beruhigt sein, dass an diesem Wochenende der 7. Spieltag vor der Tür steht. Dabei kommt es zu einigen interessanten Spielen. Unter anderem ist der Hamburger SV unter seinem neuen Trainer Markus Gisdol gefragt. Man muss endlich wieder einen Dreier einfahren, doch auswärts bei den Gladbachern wird das alles andere als eine leichte Aufgabe. Die Fohlen wollen den nächsten Heimsieg einfahren. Wenn man einen Blick auf die Statistik der Hausherren wirft, wird schnell klar, dass sie eine ungemeine Heimstärke besitzen, dafür auswärts aber meist nicht die volle Punktzahl mitnehmen können. In dieser Saison gab es für die Elf von Trainer Schubert erst zwei Siege und natürlich wurden diese vor heimischer Kulisse eingefahren. Auch im Hinblick auf das Saisonziel Champions League sollte gegen Hamburg ein Dreier eingefahren werden, doch die Gäste benötigen diesen noch dringender. Mit nur einem einzigen Punkt aus 6 Spielen haben die Nordlichter aktuell die rote Laterne in den Händen. Mit einem Sieg könnte man ggf. sogar die Abstiegsränge verlassen, doch vor allem langfristig will man sich nach und nach aus dem Keller verabschieden. Bleibt abzuwarten, inwiefern Gisdol in seinen ersten beiden Wochen als Trainer arbeiten konnte und ob seine Arbeit bereits Früchte trägt. Eine weitere Niederlage würde wohl vor allem die Fans gegen die eigene Mannschaft aufbringen. Die Buchmacher gehen derweil eher von einem Heimsieg der Fohlen aus.

Vorschau zur Aufstellung Gladbach - Hamburg

Voraussichtliche Startelf Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV

Borussia Mönchengladbach (Trainer: Schubert):

Sommer - Elvedi, A. Christensen, Jantschke - Dahoud, Kramer - Herrmann, Wendt - Stindl - Hazard, Hahn Hamburger SV (Trainer: Gisdol):

Adler - Diekmeier, Cleber, Spahic, Douglas Santos - Ekdal, Holtby - N. Müller, Kostic - Hunt - Lasogga

Anstoß am 15.10.16 um 15:30 Uhr (Borussia-Park, Mönchengladbach)

Bei den Gladbachern wird Sommer zwischen den Pfosten stehen. Elvedi, Christensen, Jantschke und Wendt bilden die Defensivreihe. Davor spielen Dahoud und Kramer die Doppelsechs, die die nötigen Räume schaffen soll. Diese werden dann von der Offensive, die aus Herrmann, Stindl, Hazard und Hahn bestehen wird, genutzt. Bei den Hamburgern versucht Adler seinen Kasten möglichst sauber zu halten. Dabei bekommt er Hilfe von der Verteidigung, die aus Diekmeier, Cleber, Spahic und Santos bestehen wird. Ekdal und Holtby spielen im zentralen Mittelfeld, während Müller, Kostic, Hunt und Lasogga die Offensive bedienen.

Quoten Borussia Mönchengladbach vs. Hamburger SV

Quotenvergleich Gladbach - Hamburg: Anbieter Sieg Gladbach Remis Sieg Hamburg Bonus tipico 1,65 4,00 5,20 100 EUR bet365 1,61 4,00 5,50 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Tippquote von 1.65 davon aus, dass die Gladbacher das Spiel gewinnen werden. Die Hamburger sind mit einer Siegquote von 5.20 eher der Außenseiter. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 4.00 gehandelt. Die exakten Quoten gibt es nun im Folgenden.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren auf seine Sportwetten und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.