Augsburg vs. Schalke Quoten, Sportwetten und Aufstellungen

FC Augsburg vs. FC Schalke 04 lautet das nächste Spiel der Knappen in der Liga. Sicherlich hätte nach dem 6. Spieltag niemand die Schalker auf dem Relegationsplatz erwartet, um so wichtiger wäre ein Sieg beim Tabellenzwölften in Augsburg. Bei den Wettquoten der Wettanbieter sind die Schalker zumindest leicht in der Favoritenrolle.

Nach einer schier endlosen Länderspielpause geht es endlich wieder in der Bundesliga weiter. Der 7. Spieltag steht vor der Tür und dabei kommt es zu einigen interessanten Spielen. Unter anderem haben die Dortmunder und die Berliner schon am Freitag das Spitzenspiel ausgetragen, doch auch am Samstag im Rahmen der großen Konferenz kommt es zu echten Krachern. In Augsburg kommt es zu einem großen Wiedersehen, denn der Schalker Trainer Markus Weinzierl trifft erstmals auf seinen ehemaligen Klub und will wenn möglich die 3 Punkte mitnehmen. Die Schalker stecken noch immer in der Krise, auch wenn man vor der Pause mit einem 4:0 über Gladbach die Wende einleiten konnte. Dennoch liegt man weiterhin weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Ein Dreier gegen Augsburg würde vor allem die Fans nachhaltig auf die eigene Seite bringen und dann könnte man auf der Erfolgswelle schwimmen und eine Serie starten, denn das Ziel für diese Saison lautet nach wie vor Champions League. Die Augsburger hingegen wären mit dem Klassenerhalt wohl schon zufrieden. Neu-Trainer Schuster kann recht zufrieden sein, denn nach 6 Spielen haben die Fuggerstädter immerhin 7 Punkte auf dem Konto, allerdings bräuchte man dringend einen weiteren Dreier, um den Abstand nach hinten noch deutlicher zu gestalten. Die Schalker haben natürlich einen qualitativ besseren Kader als die Hausherren, die jedoch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zumindest einen Punkt erringen wollen. Die Buchmacher sehen mit ihren Quoten aber eher die Knappen in der Rolle des Favoriten.

Vorschau zur Aufstellung Augsburg - Schalke

Voraussichtliche Startelf FC Augsburg - FC Schalke 04

FC Augsburg (Trainer: Schuster):

Hitz - Verhaegh, Janker, Hinteregger, Stafylidis - Kacar, Baier - Ji, Koo, Max - Finnbogason FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Kolasinac - Geis, Bentaleb - Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting - Embolo

Anstoß am 15.10.16 um 15:30 Uhr (WWK Arena, Augsburg)

Bei den Schalkern wird Fährmann zwischen den Pfosten stehen. Davor bilden Höwedes, Naldo, Nastasic und Kolasinac die defensive Viererkette. Im Mittelfeld ziehen Geis und Bentaleb die Fäden und schaffen damit Räume für die Offensive, die aus Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting und Embolo bestehen wird. Bei den Augsburgern wird viel auf die Verteidigung ankommen, die aus Keeper Hitz, Verhaegh, Janker, Hinteregger und Stafylidis bestehen wird. Kacar und Baier spielen auf der Doppelsechs. Vorne sollen Ji, Koo, Max und Fibbbogason für die nötigen Treffer sorgen.

Quoten FC Augsburg vs. FC Schalke 04

Quotenvergleich Augsburg - Schalke: Anbieter Sieg Augsburg Remis Sieg Schalke Bonus tipico 3,20 3,30 2,30 100 EUR bet365 3,10 3,40 2,30 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Siegquote von 2.30 davon aus, dass die Schalker das Spiel gewinnen werden. Die Augsburger sind trotz des Heimspiels in der Rolle des Außenseiters, was die Quote von 3.20 belegt. Ein Remis wird aktuell mit einer Wettquote von 3.30 gelistet.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Wetten von Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten genau wie angegeben an seine Kunden weiter.