Frankfurt vs. Bayern Wettquoten, Wetten und Aufstellung

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München lautet heutige Spiel des Rekordmeisters gegen den Tabellenachten in der Bundesliga. Nach dem getrigen Remis zwischen Dortmund und Hertha können die Bayern mit einem Sieg die Tabellenführen ausbauen. Die Wettanbieter sehen mit Ihren Quoten die Bayern auch in der Fremde als klaren Favoriten.

Der 7. Spieltag bietet unter anderem einen echten Klassiker. Heute treffen die Frankfurter vor heimischer Kulisse auf den FC Bayern. Ein ungleiches Duell, doch die Frankfurter sind in einer beachtlichen Form und wollen dem Rekordmeister mindestens einen Punkt abknüpfen. Das ist nicht unrealistisch, denn schon in der letzten Saison konnten die Hessen den Bayern zuhause ein Unentschieden abringen. Aktuell liegen die Adler mit immerhin 10 Punkten auf einem guten 8. Platz, was alle zufrieden stellt, nachdem man in der letzten Saison fast abgestiegen wäre. Vor der Länderspielpause musste man allerdings beim Sportclub Freiburg eine Niederlage hinnehmen, doch unter anderem konnte man in dieser Saison auch schon Spitzenteams wie Leverkusen oder Schalke in die Knie zwingen. Ein Coup gegen die Bayern wäre nun das nächste Ausrufezeichen, zumal die Münchner zuletzt etwas ins Schwanken gekommen sind. Zwar ist der Rekordmeister noch immer Tabellenführer, doch es gab eine Niederlage gegen Atletico Madrid und dann ein Remis gegen Köln, das gut und gerne auch hätte eine Niederlage werden können. Gegen die Frankfurter wollen Lewandowski und Co. nun zurück in die Erfolgsspur und zumindest die Wettquoten gehen davon aus, dass die Münchner genau das auch schaffen werden.

Vorschau zur Aufstellung Frankfurt - Bayern

Voraussichtliche Startelf Eintracht Frankfurt - FC Bayern München

Eintracht Frankfurt (Trainer: Kovac):

Hradecky - Abraham, M. Hector, Vallejo - Chandler, Oczipka - Mascarell, Huszti - Seferovic, Fabian - Meier FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer - Lahm, J. Boateng, Hummels, Alaba - Xabi Alonso - Thiago, Vidal - T. Müller, F. Ribery - Lewandowski

Anstoß am 15.10.16 um 15:30 Uhr (Commerzbank Arena, Frankfurt)

Bei den Hessen wird wie gewohnt Hradecky den Kasten hüten. Davor werden Abraham, Hector, Vallejo, Chandler und Oczipka einen Fünferblock bilden. Im Mittelfeld werden Mascarell und Huszti wohl ebenfalls in erster Linie mit Defensivaufgaben bedacht sein, doch vorne hat man mit Fabian, Seferovic und Meier durchaus torgefährliche Spieler, die den Bayern weh tun wollen. Beim Rekordmeister steht wie immer Neuer zwischen den Pfosten. Lahm, Boateng, Hummels und Alaba bilden die Viererkette. Alonso und Vidal schmeißen den Laden im Mittelfeld, während Müller, Thiago, Ribery und Lewandowski mit ihren Treffern die Punkte unter Dach und Fach bringen sollen.

Quoten Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München

Quotenvergleich Frankfurt - Bayern: Anbieter Sieg Frankfurt Remis Sieg Bayern Bonus tipico 12,00 6,00 1,25 100 EUR bet365 12,00 6,00 1,25 100 EUR

Tipico und bet365 sehen die Bayern mit einer Siegquote von 1.25 wie gewohnt in der Rolle des Favoriten. Die Frankfurter haben mit einer Quote von 12.00 eher Außenseiterchancen und Wetten auf einen Eintracht-Sieg liefern im Erfolgsfall somit das 12-fache des Einsatzes als Gewinn. Ein Unentschieden wäre wohl schon ein Erfolg für die Kovac-Truppe und wird derzeit mit einer Wettquote von 6.00 gelistet. Die genauen Quoten gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren auf die Wetten seiner Kunden und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.