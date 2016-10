Dortmund vs. Hertha Quoten, Wetten und Aufstellung im Topspiel

Borussia Dortmund vs. Hertha BSC lautet das Topspiel des 7. Spieltags gleich am Freitag in der Liga. Der Tabellenzweite empfängt den Dritten im Sugnal-Iduna-Park. Die mögliche Aufstellung der Partie Dortmund - Herthagibt es hier ebenso wie die Wettquoten zum Bundesliga Spitzenspiel. Borussia Dortmund vs. Hertha BSC lautet das Topspiel des 7. Spieltags gleich am Freitag in der Liga. Der Tabellenzweite empfängt den Dritten im Sugnal-Iduna-Park. Die mögliche Aufstellung der Partie Dortmund - Herthagibt es hier ebenso wie die Wettquoten zum Bundesliga Spitzenspiel.

Die Vorfreude ist groß! Nach einer schier endlosen Länderspielpause geht es endlich wieder mit Spitzenfussball in der Bundesliga weiter. Der 7. Spieltag steht vor der Tür und dabei kommt es schon direkt am Freitag zum Topspiel zwischen dem 2. und dem 3. Der Tabelle. Die Hertha aus Berlin ist aktuell der ärgste Verfolger der Bayern und bekommt es auswärts mit dem BVB zu tun. Die Hauptstädter haben einen überragenden Start hingelegt und in den ersten Spielen unter anderem die Schalker und die Hamburger geschlagen. Lediglich bei den Bayern musste man sich bisher geschlagen geben. Das Spiel gegen den BVB könnte nun schon ein Gradmesser dafür werden, wo es in den nächsten Monaten hingehen könnte. Mit einem Sieg könnte man ein klares Zeichen in Richtung Konkurrenz setzen. In der letzten Saison ging der Hertha erst zum Ende der Saison etwas die Kraft aus, doch beachtlich ist es schon, dass Dardai kaum neues Personal einsetzt und trotzdem so erfolgreich ist. Ganz anders sieht es da bei den Dortmundern aus. Der BVB hatte aufgrund des Bayern-Unentschiedens am letzten Wochenende die große Chance, etwas Boden auf den Rekordmeister gutzumachen, doch dann verlor man das Topspiel gegen Bayer Leverkusen. So muss nun eigentlich schon fast ein Sieg her, wenn man den Anschluss an die Bayern nicht komplett verlieren möchte. Fakt ist aber auch, dass Tuchel aktuell vor allem in der Abwehr ein paar größere Personalsorgen hat. Die jungen Spieler haben sich aber bereits sehr schnell in den Kader eingefügt und so sollte man gegen die Berliner dennoch eine schlagkräftige Truppe zusammen bekommen. Die Buchmacher gehen derweil von einem klaren Sieg der Dortmunder aus.

Vorschau zur Aufstellung Dortmund - Hertha

Voraussichtliche Startelf Borussia Dortmund - Hertha BSC

Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki - Passlack, Ginter, Bartra, Schmelzer - Weigl - Pulisic, Rode, M. Götze, Dembelé - Aubameyang Hertha BSC (Trainer: Dardai):

Jarstein - Weiser, S. Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Skjelbred, Stark - Esswein, Stocker, Haraguchi - Ibisevic

Anstoß am 14.09.16 um 20:30 Uhr (Signal-Iduna-Park, Dortmund)

Beim BVB steht Bürki zwischen den Pfosten. Davor bilden Passlack, Ginter, Bartra und Schmelzer die defensive Viererkette. Weigl bildet zusammen mit Rode die Doppelsechs und schafft damit Räume, die von Pulisic, Götze, Dembelé und Aubameyang genutzt werden sollen. Bei den Berlinern steht Jarstein zwischen den Pfosten. Weiser, Langkamp, Brooks und Plattenhardt werden die Viererkette bilden und bei der Verteidigung noch aus dem Mittelfeld heraus von Skjelbred und Stark unterstützt. Vorne sollen derweil Esswein, Stocker, Haraguchi und Ibisevic für gefährliche Konter sorgen.

Quoten Borussia Dortmund vs. Hertha BSC

Quotenvergleich Dortmund - Hertha: Anbieter Sieg Dortmund Remis Sieg Hertha Bonus tipico 1,32 5,50 9,00 100 EUR bet365 1,33 5,50 8,50 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Tippquote von knapp über 1.30 davon aus, dass die Dortmunder das Spiel gewinnen werden. Die Herthaner sind mit einer Siegquote von 9.00 der klare Underdog. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 5.50 gelistet. Die exakten Quoten gibt es nun im Folgenden.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.