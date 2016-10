HSV-Kapitän Djourou erleidet Muskelfaserriss

Johan Djourou (l) wird dem Hamburger SV einige Wochen fehlen. Foto: Patrick Seeger Johan Djourou (l) wird dem Hamburger SV einige Wochen fehlen. Foto: Patrick Seeger

Kapitän Johan Djourou vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat einen Rückschlag erlitten und wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen ausfallen. Der Innenverteidiger zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. «Es ist ein bisschen ärgerlich, weil zunächst alles gut ausgesehen hat», sagte Trainer Markus Gisdol. Wegen seines Pfeifferschen Drüsenfiebers sei Djourou nach den hohen Belastungen zum Ende der Saison und der EM-Teilnahme mit der Schweizer Nationalelf anfällig gewesen. «Der Körper ist geschwächt, das können Spätfolgen des Infekts sein», sagte Gisdol.

Im Spiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach soll ihn erneut der Brasilianer Cléber vertreten. Gut sieht es bei Stürmer Bobby Wood aus, der wegen Muskelproblemen im Anschluss an die Reise mit der US-Nationalmannschaft nach Kuba geschont wurde. «Die Bedingungen in Kuba waren nicht so gut, das hat Auswirkungen auf die Muskeln», erklärte Gisdol. Leichte Probleme mit dem Innenband im Knie hat zudem Alen Halilovic.

Trotz des letzten Tabellenplatzes verbreitet Gisdol Optimismus vor der Partie bei den heimstarken Borussen: «Was bringt es, wenn wir immer sagen, Gladbach ist so eine tolle Mannschaft, wir schicken den Busfahrer allein hin?» Auch der HSV habe eine gute Mannschaft.

HSV Tickets bei Viagogo bestellen