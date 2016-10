RB Leipzig: Entscheidung über Stadion-Neubau noch 2016

Oliver Mintzlaff hat sich zum möglichen Stadionneubau in Leipzig geäußert. Foto: Wolfram Kastl

Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig will noch in diesem Jahr eine Entscheidung zur Stadion-Frage fällen. Das erklärte Geschäftsführer und Red-Bull-Fußballchef Oliver Mintzlaff in einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung.

Zu geschätzten Kosten von 300 Millionen Euro für eine neue Arena am Stadtrand sagte der 41-Jährige: «Wenn die Wasserhähne aus Gold sind vielleicht. Wenn wir bauen, bauen wir günstiger.» Im Gespräch sind Standorte bei Schkeuditz, nahe dem Freizeitpark Belantis an der A38 und an der Neuen Messe.