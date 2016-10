Hertha BSC droht in Dortmund der Ausfall von Lustenberger

Fußball-Bundesligist Hertha BSC droht im Spitzenspiel am Freitag (20.30 Uhr) bei Borussia Dortmund der Ausfall von Fabian Lustenberger. Der defensive Mittelfeldspieler nahm am Dienstag wegen einer Beckenprellung nicht am Mannschaftstraining des Tabellenzweiten teil.

Auf Peter Pekarik müssen die Berliner definitiv verzichten. Der Rechtsverteidiger absolvierte nach auskuriertem Muskelfaserriss am Dienstag lediglich eine Laufeinheit und ist laut Trainer Pal Dardai fürs BVB-Spiel noch nicht einsatzbereit.