Hrubesch schwärmt von Kimmich

Joshua Kimmich ist der Aufsteiger des Jahres 2016. Foto: Axel Heimken

Der ehemalige U21-Nationaltrainer Horst Hrubesch hat Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich in höchsten Tönen für dessen Reife und Teamgeist gelobt. «Er hat das Herz am rechten Fleck», sagte Hrubesch im «Münchner Merkur» über den 21-jährigen Profi des FC Bayern, der schon zu seiner Zeit bei den Junioren «ehrlich, ausdrucksstark, mit Geist» gespielt habe. «Er hat schon mit 17 auch den Blick auf die anderen gehabt, hat geschaut: Wie nehme ich die Kollegen mit? Das hat mich fasziniert», schwärmte Ex-Profi Hrubesch, der nach dem Gewinn von Olympia-Silber als U21-Coach aufgehört hatte.

Kimmich wisse, wann er als Spieler ernst sein müsse und wann er sich einen Flachs erlauben könne. «Man sieht ihm an, dass er sich in dieser Welt, in die er reingewachsen ist, rundum wohlfühlt», meinte Hrubesch. Außerdem sei der Defensivprofi zum einen selbstkritisch, beschäftige sich aber nicht zu lange mit eigenen Fehlern. «Und er fragt nach beim Trainer. Weil er Fußball begreifen möchte», sagte Hrubesch, der Kimmich unter anderem bei der U21-EM 2015 trainierte.

Bei Bayern spielt Kimmich derzeit nur mit wenigen Profis zusammen, die im Verein ausgebildet wurden. Dass sich die Münchner künftig mehr auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren wollen und dazu auch ein neues Nachwuchsleistungszentrum unweit der Allianz Arena bauen, begrüßt Hrubesch. Zugleich mahnte er aber: «Entscheidend wird sein, welche Trainer sie holen. Nur in Steine investieren reicht natürlich nicht.»

