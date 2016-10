Netzer glaubt nicht an HSV-Abstieg

Günter Netzer glaubt nicht an den Abstieg des HSV. Foto: Andreas Gebert

Der ehemalige Nationalspieler Günter Netzer ist davon überzeugt, dass der Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga bleibt.

«Es sieht nicht schön aus. Das ist wahr. Traurig, was in den letzten Jahren passiert ist. Doch ich bin sicher, dass der HSV nicht absteigen wird», sagte der 72-Jährige in einem Interview der «Bild»-Zeitung. Der ehemalige Manager (1978 - 1986) der Hamburger ist der Meinung, dass der HSV durch die Jahre im Existenzkampf viel Erfahrung gesammelt hat und aus dem Tabellenkeller herauskommt. «Ein Abstieg wäre wirklich fürchterlich.»