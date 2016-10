Hummels sieht Bundesligisten konkurrenzfähig

Fußball-Nationalspieler Mats Hummels glaubt, dass die Bundesligisten trotz international stetig steigender Transfersummen konkurrenzfähig bleiben.

In einem Interview des «Playboy» sagte der Profi von Meister Bayern München: «Ich habe sogar eher das Gefühl, dass die Bundesliga-Mannschaften in diesem Jahr noch ein bisschen stärker sind.» Die vielen Hundert Millionen Euro, die zuletzt vor allem in England für neue Spieler ausgegeben wurden, stellen für Hummels «überhaupt keine Gefahr» dar.