HSV-Kapitän Djourou fällt wohl längerfristig aus

Der Hamburger SV muss vorerst weiter auf seinen Kapitän Johan Djourou verzichten. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, verzichtete der 29 Jahre alte Abwehrspieler auf die Reise zur Schweizer Nationalmannschaft.

Djourou laboriert an einer Oberschenkelverletzung und konnte auch am Samstag beim 0:2 bei Hertha BSC Berlin nicht eingesetzt werden. «Es ist schwer, hier eine Prognose abzugeben, aber ich hoffe, dass Johan in acht bis zehn Tagen wieder ins Teamtraining einsteigen kann», sagte HSV-Trainer Markus Gisdol. Somit ist auch Djourous Einsatz für das Tabellenschlusslicht im kommenden Bundesligaspiel am 15. Oktober bei Borussia Mönchengladbach in Gefahr.