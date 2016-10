Mainzer Muto fällt mehrere Wochen aus

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für mehrere Wochen auf Stürmer Yoshinori Muto verzichten. Der japanische Nationalspieler hat sich im Europa-League-Spiel bei FK Qäbälä einen Anriss des Innenbandes im rechten Knie zugezogen.

Diese Diagnose ergaben weitergehende medizinische Untersuchungen in Mainz. Die Verletzung soll konservativ behandelt werden, teilte der Verein mit. Muto war bereits in der vergangenen Saison nach zwei Außenbandanrissen lange ausgefallen und hatte in dieser Spielzeit erst drei Bundesligaspiele für die Mainzer absolviert.