Schalke vs. Gladbach Quoten und Aufstellung zur Sonntagspartie

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach lautet das Topspiel am Sonntag in der Liga. Die Buchmacher sehen die Hausherren gegenüber den Fohlen leicht im Vorteil. Die FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach lautet das Topspiel am Sonntag in der Liga. Die Buchmacher sehen die Hausherren gegenüber den Fohlen leicht im Vorteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Schalke - Gladbach gibt es hier ebenso wie die Wettquoten zur Sonntagspartie.

Nachdem wir unter der Woche mit tollen Spielen in der Champions League und in der Europa League verwöhnt wurden, geht es nur wenige Tage später schon wieder mit dem Alltag in der Bundesliga weiter. Die meisten Spiele sind bereits über die Bühne gegangen, doch am Sonntag steht noch eine erstklassige Partie an, bei der wohl eine der ganz großen Überraschungen der Saison aktiv ist – Überraschung im negativen Sinne. Die Schalker bekommen es vor heimischer Kulisse mit den Gladbachern zu tun. Die Schalker sind bisher die große Lachnummer der Liga. Nach 5 Spielen stehen sie noch immer ohne einen einzigen Punkt da. Das hätte man vor der Saison wohl niemals gedacht und langsam wird es Zeit, dass man den ersten Dreier einfährt, wenn man nicht schon ganz früh in der Saison das große Ziel Champions League verwerfen will. In der Europa League läuft es derweil recht gut, denn hier konnte man die ersten beiden Spiele der Gruppenphase für sich entscheiden. Unter der Woche gab es einen 3:1-Erfolg über RB Salzburg und nun will man diesen Schwung auch mit in die Liga holen. Dabei kommt mit Gladbach allerdings ein extrem harter Gegner, die unter der Woche noch in der Champions League gegen Barcelona ein richtig gutes spiel abgeliefert haben, auch wenn sie sich am Ende nicht mit einem Punkt belohnen konnten. In der Liga sind die Fohlen mit 10 Punkten aus 5 Spielen nicht gut und nicht schlecht positioniert, wenn man gegen Schalke einen Sieg einfahren würde, könnte man den Saisonstart aber wohl als erfolgreich verbuchen. In der englischen Woche in der Liga konnte man sich mit 7 Punkten aus 3 Spielen in die oberen Regionen der Tabelle schieben und dort will man sich nun möglichst festsetzen, denn auch in dieser Saison will man wieder mindestens den 4. Platz erreichen. Die Buchmacher gehen für dieses direkte Duell aber eher von einem Heimsieg der Schalker aus. Vorschau zur Aufstellung Schalke - Gladbach

Bei den Schalkern hütet wie gewohnt Fährmann den Kasten. Höwedes, Nastasic, Naldo und Baba sollen den Job in der Abwehrkette möglichst gut erledigen. Davor spielen Geis und Bentaleb auf der Doppelsechs, während weiter vorne Goretzka, Choupo-Moting, Meyer und Huntelaar endlich für die benötigten Treffer sorgen sollen. Bei den Gladbachern ist Sommer als Nummer 1 gesetzt und hofft, dass seine Abwehr rund um Elvedi, Christensen, Korb und Wendt möglichst keine Bälle zu ihm durchlässt. Im Mittelfeld spielen Kramer und Dahoud, die mit ihrem Stil Räume schaffen, die von der Offensive rund um Johnson, Stindl, Hazard und Hahn genutzt werden sollen.

Voraussichtliche Startelf FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Geis, Bentaleb - Goretzka, M. Meyer, Choupo-Moting - Huntelaar Borussia Mönchengladbach (Trainer: Schubert):

Sommer - Elvedi, A. Christensen, Korb - Kramer, Dahoud - F. Johnson, Wendt - Stindl - Hazard, Hahn

Anstoß am 02.10.16 um 17:30 Uhr (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

Quoten FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach

Die Wettanbieter gehen mit einer Siegquote von 2.30 davon aus, dass die Schalker den Heimdreier einfahren werden. Gladbach ist mit einer Wettquote von 3.10 aber alles andere als ein klarer Underdog. Ein Unentschieden wird derweil mit einer Quote von 3.50 gelistet. Die genauen Wettquoten gibt es jetzt.

Quotenvergleich Schalke - Gladbach: Anbieter Sieg Schalke Remis Sieg Gladbach Bonus tipico 2,30 3,50 3,00 100 EUR bet365 2,30 3,40 3,10 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.