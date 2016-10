Bundesliga-Krisenteams Schalke und Wolfsburg brauchen Siege

Gelsenkirchen/Wolfsburg (dpa) - Mit dem Schwung aus der Europa League will der FC Schalke 04 endlich auch in der Fußball-Bundesliga punkten. Nach fünf Niederlagen in den ersten fünf Spielen treffen die Gelsenkirchener am Sonntag (17.30 Uhr) auf Borussia Mönchengladbach.

Der Revierclub konnte immerhin durch den 3:1-Erfolg im Europapokal gegen RB Salzburg etwas Selbstvertrauen sammeln. Der ebenfalls ambitioniert gestartete VfL Wolfsburg steht nach zwei Liga-Pleiten in Serie zumindest leicht unter Zugzwang. Im Nachmittagsspiel (15.30 Uhr) duellieren sich die Niedersachsen von Trainer Dieter Hecking mit dem FSV Mainz 05.