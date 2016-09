Sieg gegen Mainz ist für den VfL zum Jubiläum Pflicht

Der VfL Wolfsburg hat zum Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 eine kleine Jubiläumsfeier geplant. Der Verein spielt seine 20. Saison in der Fußball-Bundesliga, der Aufstieg wurde 1997 durch ein denkwürdiges 5:4 gegen Mainz perfekt gemacht.

Doch Feierstimmung will in Wolfsburg nicht so recht aufkommen. Die ambitionierten Niedersachsen müssen nach zwei Pleiten hintereinander am Sonntag unbedingt zurück in die Erfolgsspur, ansonsten droht der Tabellenkeller und Trainer Dieter Hecking noch mehr Druck.