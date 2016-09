Leverkusen vs. Dortmund Quoten und Aufstellung im Topspiel

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund lautet das Topspiel am 6. Spieltag in der Bundesliga. Die Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund lautet das Topspiel am 6. Spieltag in der Bundesliga. Die Quoten zu Leverkusen gegen Dortmund sehen die Hausherren gegenüber den Schwarz-Gelben im Nachteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Leverkusen - Dortmund gibt es hier ebenso wie die Wettquoten zum Sky Topspiel am Samstagabend.

Nach nur wenigen Tagen geht es am Wochenende schon wieder in der Bundesliga zur Sache, nachdem einige deutsche Vertreter unter der Woche in der Champions League und in der Europa League aktiv waren. Unter anderem kommt es dabei zu einem Spitzenduell am Samstag nach der großen Konferenz. Die Dortmunder treffen auswärts auf Bayer 04 Leverkusen. Die Voraussetzungen beider Kontrahenten könnten kaum unterschiedlicher sein. Bei den Hausherren gibt es in diesen Tagen nur schlechte Nachrichten. In der Liga läuft es nicht rund, in der Champions League hat man mal wieder einen Sieg aus der Hand gegeben und dann fallen mit Pohjanpalo und Bellarabi auch noch zwei gesetzte Offensivkräfte für die komplette Hinrunde aus. Gegen Dortmund muss eigentlich ein Sieg her, wenn man die Stimmung nicht komplett auf dem Boden der Tatsachen ankommen lassen will, denn vor der Saison hatte man sich eigentlich vorgenommen, mit dem BVB mitzuhalten, was die Bundesliga angeht. Die Dortmunder kommen hingegen mit einer sehr breiten Brust an den Rhein. In der Liga läuft es seit der frühen Niederlage gegen Leipzig rund und auch in der Champions League konnte man für Aufsehen sorgen. Zuhause schaffte man gegen Real Madrid ein verdientes Unentschieden und hat damit gezeigt, dass die junge Truppe nach diesem mittleren Umbruch durchaus schon für höhere Aufgaben bereit ist. In der Bundesliga will man unbedingt mit den Bayern mithalten und die Meisterschaft bis zum Schluss spannend gestalten, doch dafür benötigt man nun fast schon dringend einen Auswärtsdreier gegen Leverkusen, denn ansonsten könnten die Bayern bei einem Sieg über die Kölner schon auf 6 Punkte davonziehen. Die Buchmacher gehen derweil mit ihren Quoten davon aus, dass der BVB die 3 Punkte ins Ruhrgebiet entführen wird. Vorschau zur Aufstellung Leverkusen - Dortmund

Bei den Leverkusenern steht Leno wie gewohnt im Tor. Bender, Tah, Toprak und Henrichs spielen in der defensiven Viererkette und werden noch aus dem Mittelfeld heraus von Kampl und Aranguiz unterstützt. Davor spielen Brandt, Calhanoglu, Chicharito und Volland in der Offensive. Bei den Dortmundern steht Bürki im Kasten und vertraut seiner Abwehr, die aus Piszczek, Sokratis, Ginter und Schmelzer bestehen wird. Davor spielen Weigl und Castro im defensiven Mittelfeld, während weiter vorne Pulisic, Dembelé, Guerreiro und Aubameyang agieren. Mario Götze sitzt wieder einmal von Beginn an auf der Bank.

Voraussichtliche Startelf Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen (Trainer: Schmidt):

Leno - L. Bender, Tah, Toprak, Henrichs - Kampl, Aranguiz - Brandt, Calhanoglu - Chicharito, Volland Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl - Pulisic, Castro, Guerreiro, Dembelé - Aubameyang

Anstoß am 01.10.16 um 18:30 Uhr (BayArena, Leverkusen)

Quoten Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund

Die Buchmacher gehen mit einer Tippquote von 2.00 davon aus, dass die Dortmunder den Auswärtsdreier einfahren werden. Die Werkself ist mit einer Siegquote von 3.60 eher der Underdog. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 3.80 gelistet. Die genauen Wettquoten folgen nun.

Quotenvergleich Leverkusen - Dortmund: Anbieter Sieg Leverkusen Remis Sieg Dortmund Bonus tipico 3,60 3,70 2,00 100 EUR bet365 3,60 3,80 1,95 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.