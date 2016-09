Bayern vs. Köln Wettquoten und Aufstellung am 6. Spieltag

FC Bayern München vs. 1. FC Köln lautet das nächste Spiel des FCB nach der Niederlage bei Atletico Madrid am 6. Spieltag in der Bundesliga. Die FC Bayern München vs. 1. FC Köln lautet das nächste Spiel des FCB nach der Niederlage bei Atletico Madrid am 6. Spieltag in der Bundesliga. Die Quoten zu Bayern gegen Köln sehen die Hausherren gegenüber den Geißböcken klar im Vorteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Bayern - Köln gibt es hier ebenso wie die Wettquoten.

Nachdem wir unter der Woche mit tollen Spielen in der Champions League und in der Europa League verwöhnt wurden, geht es nur wenige Tage später schon wieder mit dem Alltag in der Bundesliga weiter. Die Bayern sind an ihrem letzten Wien-Wochenende noch einmal vor heimischer Kulisse aktiv und bekommen es mit dem 1. FC Köln zu tun. Die Gäste gehören nach den ersten Spieltagen wohl zu den größten Überraschungen der Saison. Aktuell liegen die Geißböcke mit stolzen 11 Punkten aus den ersten 5 Spielen auf dem 3. Platz. Dazu muss man auch sagen, dass die Gegner unter anderem mit Wolfsburg, Schalke und Leipzig keinesfalls nur Schießpulver waren. Nun wollen Modeste und Co. unbedingt auch gegen die Bayern ungeschlagen bleiben, doch das wird wohl die mit Abstand schwerste Aufgabe der bisherigen Saison. Fakt ist, dass die Bayern mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch an die Sache gehen werden, nachdem man unter der Woche in der Königsklasse bei Atletico Madrid wieder einmal mit 0:1 verloren hat. Die Bayern befinden sich unter ihrem neuen Trainer Ancelotti noch nicht in Topform, doch wenn sie ihre Wut in ihr Können auf den Platz ummünzen können, dann bekommen die Kölner in der Abwehr alle Hände voll zu tun. Das Spiel gegen Madrid hat aber auch den Geißböcken gezeigt, dass die Bayern durchaus schlagbar sind, auch wenn der spanische Topklub eine ganz andere Qualität im Kader hat, als die Rheinländer. Über eine geschlossene Teamleistung wollen die Kölner mindestens einen Punkt erkämpfen, den sie dann auf den Wiesn gebührend feiern könnten. Die Buchmacher gehen allerdings wie gewohnt von eine klaren Sieg der Bayern aus. Vorschau zur Aufstellung Bayern - Köln

Bei den Bayern wird wie gewohnt Neuer seinen Kasten hüten. Lahm, Boateng, Hummels und Alaba bilden eine ganz neu formierte Viererkette, die noch aus dem Mittelfeld heraus bei Bedarf von Thiago oder Kimmich unterstützt werden kann. Vidal spielt schon etwas offensiver aber noch hinter dem Angriff, der wie so oft aus Müller, Ribery und Lewandowski bestehen wird. Bei den Kölnern wird Horn im Tor viel Arbeit bekommen, auch wenn seine Defensive rund um Sörensen, Mavraj und Heintz einen guten Tag erwischen wird. Das breite Mittelfeld wird derweil aus Risse, Rausch, Höger, Lehmann und Hector bestehen, während Trainer Peter Stöger vorne mit Osako und Modeste auf eine Doppelspitze setzt.

Voraussichtliche Startelf FC Bayern München - 1. FC Köln

FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer - Lahm, J. Boateng, Hummels, Alaba - Thiago - Kimmich, Vidal - T. Müller, F. Ribery - Lewandowski 1. FC Köln (Trainer: Stöger):

Horn - Sörensen, Mavraj, Heintz - Risse, Rausch - Höger, M. Lehmann, J. Hector - Osako, Modeste

Anstoß am 01.10.16 um 15:30 Uhr (Allianz-Arena, München)

Quoten FC Bayern München vs. 1. FC Köln

Die Buchmacher gehen mit einer Quote von ca. 1.15 davon aus, dass die Bayern das Spiel gewinnen werden. Die Kölner sind mit einer Siegquote von 19.00 der klare Außenseiter und selbst ein Unentschieden ist mit einer Wettquote von 8.00 eher unwahrscheinlich. Die genauen Zahlen gibt es nun im Anschluss.

Quotenvergleich Bayern - Köln: Anbieter Sieg Bayern Remis Sieg Köln Bonus tipico 1,15 8,00 17,00 100 EUR bet365 1,16 7,00 19,00 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.