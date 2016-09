Ingolstadt-Coach Kauczinski: «Vor Tor brutaler werden»

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie und nur zwei erzielten Treffern in dieser Saison sind die Stürmer des FC Ingolstadt von Trainer Markus Kauczinski in die Pflicht genommen worden.

«Wir müssen vor dem Tor brutaler werden», forderte der Coach des Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga. Die Oberbayern empfangen am Samstag die TSG Hoffenheim und können mit einem Erfolg die Abstiegszone verlassen. Bei einer weiteren Pleite droht der Absturz des letztjährigen Aufsteigers auf den letzten Rang.