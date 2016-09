Bayer will nun Sieg gegen BVB

Leverkusen will mit Stefan Kießling an die Leistung gegen Monaco anknüpfen. Foto: Federico Gambarini

Bayer Leverkusen will sich durch das unglückliche 1:1 in der Champions League gegen AS Monaco vor dem richtungsweisenden Westderby am Samstag gegen Borussia Dortmund nicht verrückt machen lassen.

Dass die Psyche seiner Bayer-Profis durch die gefühlte Niederlage an der Cote d'Azur angeknackst sein könnte, glaubt Trainer Roger Schmidt nicht: «Wir sind nicht im Schockzustand, sondern in guter Verfassung.» Nach dem rumpeligen Bundesligastart gilt es, den Anschluss an die Spitze nicht noch mehr zu verlieren.