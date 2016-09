Mainzer Präsident Strutz will weiter Verein führen

Harald Strutz will sich erneut für das Amt des Präsidenten oder Vorstandsvorsitzenden beim FSV Mainz 05 bewerben. Foto: Fredrik von Erichsen

Harald Strutz will sich auch nach der geplanten Umstrukturierung der Vereinsführung für das Amt des Präsidenten oder Vorstandsvorsitzenden beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 bewerben.

«Ich will Teil der neuen Entwicklung sein. Die Führungsspitze braucht eine Repräsentationsfigur. Ins operative Geschäft will ich mich nicht einmischen. Der Verein ist mein Lebenswerk», sagte der seit 1988 amtierende Präsident in einem emotionalen Rechenschaftsbericht bei der Mitgliederversammlung.