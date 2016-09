Dank an Labbadia: «Es war eine brutal intensive Zeit»

Ex HSV-Trainer Bruno Labbadia (l) im Gespräch mit Torwart Rene Adler. Foto: Axel Heimken Ex HSV-Trainer Bruno Labbadia (l) im Gespräch mit Torwart Rene Adler. Foto: Axel Heimken

Torhüter René Adler vom Hamburger SV hat sich beim beurlaubten Trainer Bruno Labbadia für dessen Arbeit beim Fußball-Bundesligisten bedankt. «Es war eine brutal intensive Zeit, die ich immer in guter Erinnerung behalten werde! Ich danke Ihnen, Bruno und Ihren Co-Trainern Eddy Sözer und Bernhard Trares - alles Gute für die Zukunft!», schrieb Adler via Facebook.

Adler erinnerte an den Beginn der Zusammenarbeit vor 18 Monaten «in der wohl schwierigsten Phase des Vereins». Damals habe Labbadia «das fast Unmögliche möglich gemacht». Schuld am erfolglosen Saisonstart mit vier Niederlagen in fünf Spielen habe das Team. «Wir als Mannschaft waren es, die in der letzten Zeit seinen Plan nicht umgesetzt haben», meinte der Torhüter selbstkritisch.

